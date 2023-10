Inter, attesa speciale per Lukaku. Non solo sugli spalti, “cura particolare” dagli ex compagni

Domenica sera Inter-Roma, gara importante per il cammino dei nerazzurri. Non solo perché è importante confermarsi al primo posto affrontando un avversario di livello, ma anche perché di fronte ci sarà Romelu Lukaku che affronterà i nerazzurri per la prima volta da avversario dopo il tradimento estivo.

"Nei giallorossi c’è un certo Romelu Lukaku e la data del 29 ottobre è stata segnata col circoletto rosso da tempo nello spogliatoio di Appiano Gentile. Inutile girarci at-torno. La partita con la Roma di Lukaku non vale come le altre. Il ritorno del belga non sarà come quello di tanti altri ex e la dimostrazione sta nella scelta da parte della Curva Nord di riservare un trattamento particolare al “traditore” Romelu, ovvero 50mila fischietti pronti a scandire ogni suo tocco di palla", si legge su Tuttosport.