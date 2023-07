CdS – Lukaku vuole solo la Juve: accordo da 9 mln per 3 anni più opzione

Big Rom ovviamente non perde di vista il futuro. Il suo legale Ledure lo informa su ciò che accade. Anche sui continui rumors provenienti dall’Arabia Sauidita, dove l’Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un biennale e 50 da dare al Chelsea, in pratica l’offerta che fa saltare il banco. Ma l’attaccante ex Inter non è convinto di accettare, vorrebbe misurarsi ancora con il grande calcio europeo e dare seguito all’accordo trovato settimane fa con la Juve (triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno). La maglia bianconera ora è davvero l’unica che ha in testa, ma certo il tempo che scorre senza soluzioni non lascia dormire sonni tranquilli”, si legge.