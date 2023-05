Sfida Milano-Roma passano per Bergamo: 90′ dal peso specifico enorme e decisivi per la CL

Saranno 90 minuti di campionato dal peso specifico incalcolabile per la corsa a un posto in Champions League

Saranno 90 minuti di campionato dal peso specifico incalcolabile per la corsa a un posto in Champions League. Sull'asse Milano-Roma, passando per Bergamo, Inter , Milan, Lazio e Roma si giocano una grossa fetta delle loro ambizioni europee. Scrive Tuttosport:

"Oggi corsa sull’asse Milano-Roma, con deviazione domenicale a Bergamo. Sono le tre città in cui, nel fine settimana, si mette in palio una buona fetta della qualificazione alla prossima Champions League. E il calendario vuole che le sei squadre alle spalle del Napoli scudettato si incontrino in questa giornata: prima Milan-Lazio e Roma-Inter, poi Atalanta-Juventus. Sei squadre in sei punti, dalla Lazio alla Roma. Un distacco che rende ancora tutto possibile e che fa capire quale sia il peso specifico del 34° turno. Novanta minuti che potranno dire una parola (quasi) definitiva sull’assetto italiano nella prossima Europa".