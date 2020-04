Dal Governo sì agli allenamenti individuali, ma le partite? GdS: “Nessuna novità fino a…”

Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra il Ministro dello Sport Spadafora e le componenti calcistiche per provare a tracciare le basi per il futuro del calcio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la prima tappa, ossia la ripresa degli allenamenti, si potrebbe iniziare il 4 maggio seppur in maniera individuale per circa due settimane. Non è ancora chiaro, però, se la seconda tappa (ripresa a pieno regime) e la terza (partite) possano verificarsi. “Spadafora lo ha detto chiaramente. E’ probabile che non ci saranno novità almeno fino al 10-12 maggio, cioè al momento in cui si studierà un nuovo dpcm che aggiornerà la situazione”, spiega la Rosea.