"Questa cosa del calendario non so quanto conti. Siamo mesi che diciamo che il Napoli ha una sola partita a settimana, in realtà sta perdendo punti con l'Udinese, col Como...con squadre che sono a destra. Tutte le squadre possono togliere punti a tutte in questo campionato. Il fatto di aver perso Kvara è quello che dà un alibi a Conte: mi avete tolto un top e mi avete preso la quinta punta del Milan. Infortuni Napoli? l'Inter non ha Thuram da un mese praticamente, gli infortuni ci sono".