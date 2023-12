Signori: “Acerbi ha dimenticato una regola del suo mondo. Ed è evidente che…”

"Per conquistare un campionato bisogna saper gestire pure il gioco delle pressioni. E qui Allegri è meglio assestato rispetto al Marotta, più contropiedista che giochista. Ma che l’Inter soffra sotto il velo del «vogliamo la seconda stella», lo ha dimostrato l’Acerbi stopper di granitica affidabilità e fedeltà alla causa. Fors’anche prendendo in contropiede i dirigenti, è stato pronto a rilanciare lo schiaffo alla Signora, giusto per scaricare pressione dall’altra parte. Come da copione, il web tifoso juventino si è scatenato nelle controaccuse. Ma è evidente che l’Inter resta la squadra più forte: può solo perdere questo scudetto, come capitò a favore del Milan. Che nello spogliatoio cominci a infilarsi il nervosismo per il ruolo da leader? Senza dimenticare che Frattesi, Bisseck, Carlos Augusto, Sommer e Pavard non sono parametri zero. Nel calcio odierno si tende a valutare una squadra per quanto è costata in acquisti e stipendi. Eppure vale anche l’ipotesi che il club si sia fatto infinocchiare"