Allegri: “Punti importanti in zona CL. Acerbi? Non rispondo: Inter a +2 mi pare. Noi…”

-Partita bella di Vlahovic: con Yildiz si può sprigionare fisicità?

Bella come le ultime buone e stasera in crescendo. Sta bene fisicamente, l'abbiamo cercato abbastanza e potevamo cercarlo di più. Ha giocato bene tecnicamente e può crescere. Già Yildiz è meno punta di Chiesa e conoscendosi possono migliorare.

-Ieri le parole di Acerbi: qual è la sua risposta?

Non so, non commento le sue parole, è un giocatore dell'Inter, sono avanti di due punti. Stanno facendo una stagione straordinaria, proviamo a stare attaccati sapendo che il nostro percorso è diverso da loro, per età, un percorso che stiamo iniziando, i nostri ragazzi stanno crescendo e siamo orgogliosi di quanto fatto senza guardare in casa di altri.

-Come migliorerebbe la rosa con acquisti dal mercato?

Possiamo migliorarla con il lavoro, stiamo crescendo.

-Nel 2024 potrebbe succedere che la Juve vince lo scudetto, la seconda Allegri resta alla Juve e la terza torna in CL?

Succede che torniamo in CL. Ricordatevi: è una vittoria importante per mantenere la Roma a distanza perché altrimenti sarebbe arrivata a nove punti e abbiamo allontanate le altre e questi punti servono per entrare matematicamente in CL.

(Fonte: DAZN)

