L'Inter ha perso 7 partite su 8 in Champions. Un dato che deve far riflettere
GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...
L'Inter ha perso 7 partite su 8 in Champions. Un dato che deve far riflettere, soprattutto pensando che negli ultimi anni la squadra nerazzurra è arrivata in finale di Champions due volte. Inoltre c'è anche il dato dei troppi gol subiti, sei in due partite, a cui Chivu dovrà porre rimedio.
"Tifo e critica facile hanno colpevolizzato Sommer l’anno passato e Martinez quest’anno. Un’uscita azzardata contro il Bruges gli ha rifilato 4 in pagella, dimenticando i gol sbagliati da Lautaro e le falle dei difensori. Martinez, forse, non si sente sicuro con compagni così svagati in area", scrive Riccardo Signori su Tuttosport.
"Eppure, senza alcune parate decise, l’Inter avrebbe incassato altri 3 gol. E qui stanno le colpe del tecnico. Chivu era un difensore, ma non un gran marcatore. Nell’Inter dei suoi tempi gli guardavano le spalle Samuel e Lucio e davanti si ritrovava Cambiasso e Zanetti. Era altro difendere. L’anno passato mise da parte De Vrij e Acerbi che fecero notare quel giocare troppo arrischiato nella fase difensiva. Chivu oggi comincia a grattarsi la crapa".
(Tuttosport)
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