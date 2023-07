Simeone: “Sono contento di Morata, è importante per noi. Spero continui a…”

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa proprio del futuro dell'attaccante spagnolo, con cui ha avuto un lungo confronto al termine dell'allenamento svolto a Seul, in Corea del Sud: "Non dirò pubblicamente cosa ci siamo detti in privato. Sono contento di Alvaro, è importante per noi. Abbiamo un'ottima concorrenza in avanti, con cinque attaccanti. Spero che continui allo stesso modo di come fatto in tutti questi anni, ha giocato molto bene, ha margini di miglioramento".