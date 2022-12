Simeone: “Abbiamo una grande squadra. Chi non sta dando il massimo è l’allenatore”

"Abbiamo una grande squadra, una grande rosa, quattro giocatori hanno giocato la finale dei Mondiali, forse allora quello che non sta dando il massimo è l'allenatore. Sono io quello che devo migliorare in modo che possano alzare il loro livello nella Liga". L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, si auto incolpa per la stagione non brillante, nella conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Elche per la ripresa della Liga dopo la sosta per la Coppa del mondo in Qatar. L'Atletico Madrid dopo 14 giornate di campionato è in quinta posizione, a tredici punti dal Barcellona primo in classifica.