Il tecnico dell'Atletico Madrid non si sbilancia su quella che potrebbe essere la prossima rivale dei colchoneros

Missione compiuta per l'Atletico Madrid, che batte 2-0 la Lazio e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League da prima del proprio girone. Diego Pablo Simeone, tecnico dei colchoneros, nella conferenza stampa al termine del match non si è sbilanciato su quella che potrebbe essere la prossima avversaria.