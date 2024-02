L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone non si riscatta al meglio dalla sconfitta di San Siro in Champions League contro l'Inter

L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone non si riscatta al meglio dalla sconfitta di San Siro in Champions League contro l'Inter. I Colchoneros, infatti, non vanno oltre il pareggio per 2-2 contro l'Almeria, squadra ultima in classifica del campionato spagnolo.