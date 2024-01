Simeone: “Stiamo vivendo un periodo difficile. Dobbiamo ritrovare umiltà. Ritiro duro, ma…”

Alla domanda se i calciatori abbiano avuto un dialogo con De Laurentiis, Simeone ha risposto: "Non abbiamo parlato con il presidente - ha detto - lavoriamo tutti i giorni in silenzio, cerchiamo di lavorare al meglio, perché pensiamo che in questo momento si deve parlare di meno e concentrarsi in campo. Scrivo tanto sul mio block notes di questo periodo, guardo le prestazioni, questo mi aiuta tanto a trovare a fiducia e a sentirmi con la squadra, a poter aiutare meglio i compagni. Anche il mister mi aiuta con i video a scrivere il meglio possibile anche per migliorare per il futuro e diventare allenatore. E' chiaro - ha concluso - che per un attaccante fare gol nelle partite importanti sono momenti decisivi. Speriamo che segno domani per vincere la partita".