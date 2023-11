Simoes: “Il Benfica non sta molto bene. L’Inter è sempre l’Inter. E su Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Antonio Simoes per più di dieci anni colonna del Benfica e della Nazionale portoghese, ha parlato della gara in programma questa sera tra Benfica-Inter. "La squadra di Schmidt non sta facendo bene, è la verità. Ma non c'è una verità assoluta nel calcio ed allo stesso tempo ci sono varie ragioni. Il Benfica non sta molto bene: è evidente. Sono partiti giocatori importanti e quelli che sono arrivati non sono dello stesso livello. Questa è una prima motivazione".