"L'Inter è una squadra moderna che non solo gioca molto bene, con un modulo preferito, il 3-5-2, ma credo che abbia anche una forza fisica superiore al PSG. Mkhitaryan e Calhanoglu, è vero che sono over 30, ma sono il motore di questa squadra. Se prendiamo questi tre con Barella che è certamente meno alto, il loro impatto fisico... E non è solo l'undici titolare. Quando vedi i sostituti che hanno a disposizione, quello è l'impatto fisico per me. Da questo punto di vista, forse hanno più possibilità del PSG".