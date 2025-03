"In questi primi ottanta giorni abbiamo ottenuto l'ottimo risultato di ricompattare il gruppo di Serie A che ora viaggia unito verso la ricerca di risultati nei confronti della politica". Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, al microfono de 'La Politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento.

"Grazie alla sensibilità di tutto il Governo vogliamo eliminare l'assurdo divieto della pubblicità del gioco legale che ha danneggiato le squadre italiane rispetto ai competitor -aggiunge Simonelli-. Tredici squadre in Premier League hanno come sponsor di maglia una società di betting, da noi questo non era possibile. Quel decreto ha anche impedito di distinguere tra gioco legale e illegale, favorendo involontariamente il secondo. C'è la consapevolezza di voler superare questo limite". Obiettivo del Governo è anche favorire i giovani giocatori italiani, consentendo alle squadre di investire nei vivai anche avendo un bonus".