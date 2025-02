"La lotta alla pirateria audiovisiva è una delle sfide più urgenti e cruciali che il nostro settore sta affrontando". Parola del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli in occasione dell'incontro con i vertici della Serie B e la Fapav per fare il punto sugli effetti della nuova legge antipirateria e per definire nuove azioni per contrastare il fenomeno illecito legato ai contenuti sportivi.