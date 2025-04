Simonelli, presidente della Lega Serie A, è stato ripreso in TV con una sciarpa dell'Inter durante la gara tra nerazzurri e Bayern

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A e noto tifoso del Milan, è stato ripreso in TV con una sciarpa dell'Inter durante il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra i nerazzurri e il Bayern Monaco. Il gesto, secondo la Lega Calcio, voleva semplicemente essere un segno di supporto per una squadra italiana impegnata in Europa.