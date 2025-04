Questione stadi in Italia.

"Le nostre squadre non possono vivere solo di ticketing, in tutto il resto del mondo il calcio è fatto anche di altro. I nostri stadi non sono quei luoghi accoglienti che troviamo altrove, recentemente ho fatto un giro negli stadi degli Stati Uniti per vedere le novità anche tecnologiche. Finché non avremo nuovi stadi non riusciremo a fare nuovi ricavi, finche non faremo nuovi ricavi non riusciremo a vendere meglio di come facciamo oggi i nostri diritti".