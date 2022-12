Sirigu: “Spalletti tra i più forti con Ancelotti e Conte. Ha idee uniche”

Le considerazioni del portiere del Napoli a proposito del suo allenatore in azzurro

Salvatore Sirigu, portiere del Napoli, ha parlato di Luciano Spalletti, incontrato proprio al suo arrivo in azzurro. Queste le parole dell'estremo difensore sul tecnico toscano: "I paragoni, per tempi, organico e contesto, sono sempre ostici - riporta repubblica.it - ma è tra i più forti con Ancelotti e Conte, che in Nazionale con la rosa a disposizione ha fatto cose importanti. Il mister ha caparbietà, idee e conoscenza di calcio uniche. Le insegna nei dettagli e le fa entrare rapidamente anche nella testa dei nuovi".