Ospite del podcast Zapo, Milan Skriniar ha parlato apertamente del suo futuro. Dopo la deludente esperienza al Psg, l'ex difensore dell'Inter è pronto a ripartire: "Se arriva un'offerta che mi piace, sono disposto ad accettare una riduzione di stipendio. Per me è importante giocare con regolarità. Il piano è di tornare a Parigi per allenarmi e vedere cosa mi dice la dirigenza. Vorrei assolutamente sapere il prima possibile quali sono i loro piani per me".

"Tuttavia, l'allenatore probabilmente non cambierà la sua opinione sulla struttura della squadra così all'improvviso, dopo una stagione di successo. Non voglio illudermi inutilmente. Credo che troveremo la soluzione migliore per entrambe le parti. Tuttavia, non vorrei fare un altro prestito di breve durata, soprattutto per via della mia famiglia e delle mie due figlie piccole".