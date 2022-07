CorSera – Skriniar, così non si chiude: 20 mln di forbice col Psg. Offerto Diallo

Continua la trattativa tra l'Inter e il Psg per il difensore slovacco. Non c'è ancora un accordo e la distanza è di circa 20 milioni di euro

Milan Skriniar resta all'Inter? Lo scenario, che sembrava impossibile, non è così impensabile secondo il Corriere della Sera.

"Resta davvero molto ampia la distanza tra il Psg e l’Inter per Skriniar. La forbice tra offerta e richiesta è di almeno 20 milioni di euro, una distanza che rende difficile al momento la trattativa. Si continuerà a oltranza per provare a chiudere", scrive il quotidiano.

Il Psg ha offerto una lista di giocatori come contropartita, tra cui Diallo: ma l’Inter ha detto no perché vuole solo cash. Gli obiettivi dei nerazzurri per la difesa restano infatti Bremer e Milenkovic.