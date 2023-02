L’Inter conta su Skriniar: necessario ora evitare la contestazione di San Siro

Dopo la mancata cessione al PSG, l'Inter ora conta anche su Milan Skriniar per raggiungere i propri obiettivi da qui alla fine della stagione

"L’Inter non ha voluto svendere Skriniar a gennaio, pur di incassare qualche milione, proprio pensando al contributo dello slovacco al raggiungimento degli obiettivi stagionali, a partire dalla qualificazione in Champions League economicamente fondamentale. Per agevolare la risposta positiva di Skriniar sul campo è necessario evitare una possibile contestazione di San Siro. Il pericolo sembra più lontano, dopo la presa di posizione degli ultrà che hanno scritto un comunicato distensivo, rivolto a tutti i tifosi, al termine di un incontro con il difensore".