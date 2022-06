Skriniar incedibile, ma un’offerta monstre può cambiare le carte. Inter su Milenkovic?

L'Inter continua a monitorare la situazione riguardante il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il serbo, con il contratto in scadenza nel 2023, è un obiettivo importante del club nerazzurro visto il pressing del Psg per Milan Skriniar. Il centrale difensivo nerazzurro è incedibile per la società, ma un'offerta monstre potrebbe cambiare le carte e in tavola e a quel punto l'Inter andrebbe con decisione su Milenkovic.