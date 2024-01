Ex Inter, Skriniar si è operato alla caviglia. Il PSG: “A riposo nei prossimi giorni”

L'ex difensore interista si è fatto male il tre gennaio e dovrebbe restare fuori per tre mesi dopo l'intervento chirurgico di oggi

Milan Skriniar si è fatto male ad una caviglia nella partita di Supercoppa di Francia contro il Tolosa del tre gennaio. Si è subito capito anche si sarebbe trattato di un infortunio che lo avrebbe tenuto fuori dai campi per lungo tempo. Almeno tre mesi serviranno per il recupero per la lussazione del peroneo laterale della caviglia sinistra.