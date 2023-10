Skriniar: “Newcastle ha fatto i gol dopo i nostri errori. Ora pensiamo alla Ligue1”

Fanno comunque sempre la differenza, ma la fa per loro, avevano una carica in più, erano più aggressivi e hanno fatto la differenza. dobbiamo limitare gli errori e continuare a lavorare.

Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, anche in campionato possiamo fare meglio e dobbiamo lavorare per preparare queste gare, ce ne aspettano tante così.

