Inter, stagione finita per Skriniar? “Proverà a esserci per l’eventuale finale, ma…”

Con ogni probabilità, è già finita la stagione (ma anche l'avventura all'Inter ) di Milan Skriniar, operatosi ieri alla schiena. Secondo Tuttosport, il difensore slovacco proverà a recuperare per l'eventuale finale di Champions League:

"Il grande assente in casa Inter nell’euro-derby sarà Milan Skriniar. Lo slovacco non solo sarà costretto a saltare il doppio confronto col Milan, ma rischia seriamente di aver già terminato la stagione e quindi la sua avventura a Milano, visto che dal primo luglio sarà un giocatore del Psg".

"Il difensore cercherà però di fare il possibile per recuperare in vista dell'eventuale finale di Istanbul in programma il 10 giugno, ma le possibilità sono poche".