Sky: “Inter, il futuro è con Inzaghi. Bologna cruciale. Marotta ci ha detto…”

Dalle 16 andrà in onda su Skysport un'intervista al presidente dell'Inter , Beppe Marotta. Andrea Paventi ha preannunciato cosa ha detto il numero uno nerazzurro nella sua chiacchierata col canale satellitare. Ci ha detto che è un momento importante del presente nerazzurro, un club che inizia sempre le stagioni provando a vincere e quest'anno sta provando ad arrivare in fondo a tutto", ha riferito il giornalista.

Il presidente Marotta ha parlato della sfida contro il Barcellona definendola sfida alla pari, ha detto che la CL è un sogno, il trofeo più importante che manca nella sua bacheca personale. Ma a volte i sogni si avverano. Si è parlato anche di Inzaghi, un allenatore che per Marotta sta facendo benissimo e che sta trasmettendo una certa mentalità alla squadra, ha ribadito che il rinnovo sarà una formalità, non ci sono mai stati problemi. Per abitudine non vuole che l'allenatore arriva a scadenza e a fine stagione il contratto verrà rinnovato, questa è la volontà delle due parti.