Sky – Atalanta vicinissima alla cessione: 350 mln da KKR per l’85% del club

Importantissima svolta arrivata in queste ore per quanto riguarda il futuro dell'Atalanta. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è vicinissima la cessione del club nerazzurro al fondo americano KKR (Kohlberg Kravis Roberts), confermando le indiscrezioni uscite qualche giorno fa. Spiega l'emittente: "Le parti avrebbero raggiunto un accordo ed entro la prossima settimana potrebbero chiudere definitivamente la cessione dell'85% del club per un totale di 350 milioni di euro. Il ruolo di CEO verrebbe conservato da Luca Percassi e l'Atalanta manterrebbe così la sua filosofia".