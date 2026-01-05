Anche Sky Sport conferma la novità di questi minuti sul fronte Cancelo. "Il Barcellona ha formulato una prima offerta per João Cancelo. Il club blaugrana l’aveva promessa verbalmente al giocatore ed è ciò che è accaduto", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.
Sky conferma: “Cancelo, c’è l’offerta del Barcellona: ora si attende che…”
L'aggiornamento di questi minuti rischia seriamente di guastare i piani del club nerazzurro
Cosa succederà ora? Spiega il noto esperto di calciomercato: "Se questa proposta verrà accettata dall’Al-Hilal allora l’esterno portoghese potrà realizzare il suo desiderio di tornare in Spagna.
L’Inter, come raccontato, ha già raggiunto un accordo verbale con il club allenato da Simone Inzaghi ma resta a questo punto spettatrice, in attesa di sviluppi in questo senso.
I nerazzurri, in caso poi Cancelo dovesse effettivamente tornare al Barcellona, non sarebbe più disposta a cedere Acerbi o De Vrij senza Cancelo".
