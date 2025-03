"In questo si può leggere l’esclusione di Mkhitaryan. A partita in corso può dare il cambio e giocare in quella posizione. Può adattarsi. Thuram non è al 100% ma giocherà lui con Lautaro. Il Toro è a 17 gol come Mazzola in Coppa dei Campioni: se domani segnasse, diventerebbe il migliore nella storia dell’Inter (in questa competizione). Thuram ha segnato solo contro l’Empoli nel 2025. Non sta vivendo un buon momento, anche per i problemi fisici. 3-5-2 con due dubbi che riguardano il centrocampo”.