Inter in campo ad Appiano Gentile per la seduta della vigilia. Domani i nerazzurri saranno in campo a Rotterdam col Feyenoord per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi ha scelto di confermare il solito 3-5-2, ma con le assenze di Zalewski, Dimarco, Darmian e Carlos Augusto adatterà Bastoni nell'inedito ruolo di quinto di sinistra.

Come anticipato in mattinata da Fcinter1908, infatti, il tecnico non cambierà modulo anche se sarà una situazione fluida. In fase di possesso sarà il classico 3-5-2, in fase di non possesso Bastoni potrebbe abbassarsi da terzino sinistro e diventare così un 4-4-2.