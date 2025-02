Dopo la sconfitta con la Juve, l'Inter scenderà in campo domani sera contro il Genoa. Due cambi forzati per i nerazzurri

Dopo la sconfitta con la Juve, l'Inter scenderà in campo domani sera contro il Genoa. Due cambi forzati per i nerazzurri: Thuram, che non verrà rischiato avendo ancora dolore alla caviglia e Sommer che ha riportato una frattura a un dito della mano e sarà out per circa un mese.