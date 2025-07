Serviva un confronto al più presto e così è stato. Chivu e la squadra si sono riuniti negli USA: ecco come è andata

Marco Macca Redattore 1 luglio - 20:35

Ciò che è successo nella serata (italiana) di ieri in seguito alla sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense è stato troppo pesante per passare sottotraccia all'interno del gruppo. Serviva un confronto al più presto e così è stato.

Come riferisce Sky Sport, infatti, Poco prima della partenza da Charlotte per l'Italia (l'arrivo è previsto per le 4.30 della mattinata italiana, ma alcuni giocatori sono partiti direttamente per le vacanze), infatti, Cristian Chivu ha riunito tutta la squadra. Passati la frustrazione e lo scossone per le parole pronunciate da Lautaro Martinez, infatti, il nuovo allenatore dell'Inter ha voluto parlare al gruppo, affinché si tornasse su quanto accaduto in campo e nel post partita.

La squadra, riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, si è confrontata e si è guardata negli occhi. Un colloquio necessario, per superare tutti insieme un momento non facile. E per ripartire con un altro spirito.

(Fonte: Sky Sport)