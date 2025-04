Sky – Inter, per Bastoni non filtra allarmismo. C’è un fattore che ritorna

L'inviato a seguito dell'Inter ha fatto poi la sua analisi rispetto al pari di Parma: "È successo cinque volte in questo campionato che l'Inter subisse una rimonta ed è un problema per una squadra che vuole arrivare in fondo agli obiettivi. L'Inter ha fatto benissimo finora, ma per fare l'ultimo passo non puoi permetterti black-out. Appena spingeva, nel primo tempo, la squadra aveva un'occasione da gol. Nel secondo tempo non si è visto questo, è stata fatta una fatica immensa a costruire le occasioni come era stato fatto nel primo tempo. Con i cambi, se possibile, la situazione è peggiorata, quindi non c'è stata più l'Inter in campo. Un fattore questo che ritorna, anche con l'Udinese era successo di soffrire nella seconda parte. Farris ha parlato di un discorso di energie mentali e fisiche. Andare avanti su tutti i fronti vuol dire che c'è la possibilità di perdere qualcosa per strada. Se sarà un punto guadagnato o saranno due punti persi lo sapremo dopo Bologna-Napoli. Ma certo che se vuoi vincere lo scudetto i tre punti da Parma devi portarli via", ha riferito.