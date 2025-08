Ripresi gli allenamenti nella giornata di oggi in casa Inter: le ultime novità dall'infermeria nerazzurra

L'Inter di Cristian Chivu è tornata a lavorare nel BPER Training Centre di Appiano Gentile dopo la vittoria della partita in famiglia contro i ragazzi dell’Under 23.

Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono scesi in campo e hanno ripreso ad allenarsi in vista del via della nuova stagione, che partirà ufficialmente con la sfida di campionato del 25 agosto contro il Torino.