Manca pochissimo ormai alla finale di Champions. L'Inter scenderà in campo domani sera a Monaco contro il Psg. Formazione praticamente decisa per Simone Inzaghi che si affiderà ai titolarissimi. Un solo dubbio, ma neanche dubbio: giusto un timido ballottaggio in difesa tra Pavard e Bisseck.