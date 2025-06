Il nuovo allenatore dell'Al-Hilal lascia Milano in direzione Riad, Arabia Saudita: la sua avventura sta per iniziare

L'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal si appresta ad iniziare. Dopo la firma e l'ufficialità, con l'annuncio mercoledì sera da parte del club saudita, il tecnico piacentino è pronto a partire alla volta di Riad per intraprendere la sua nuova esperienza.

L'ormai ex tecnico dell'Inter, che ha firmato un contratto biennale da 26 milioni di euro netti a stagione è in partenza per l'Arabia Saudita.