L'Inter è su Manu Kone della Roma, centrocampista francese arrivato in giallorosso nella scorsa estate. I nerazzurri ci stanno provando seriamente e potrebbero anche avanzare un'offerta importante nelle prossime ore.
Sky – Kone-Inter? La Roma potrebbe anche pensarci davanti a questa cifra
Non si parla ancora di cifre ufficiali ma l'Inter sembra orientata a investire la stessa cifra offerta all'Atalanta per Lookman, 40 mln di euro più 5 di bonus. Angelo Mangiante, intervenuto a Sky Sport, ne ha parlato così:
"L'offerta dell'Inter potrebbe essere di 40 mln di euro più 5 di bonus. La Roma ci sta ragionando perché non sono arrivate offerte così alte per giocatori come Svilar, Ndicka e Soule che potevano essere sul mercato. Di fronte a questa offerta, la Roma potrebbe fare delle riflessioni per poi accelerare sulle due operazioni in attacco volute da Gasperini. Un sacrificio per due operazioni di mercato in attacco, Sancho e Bailey"
