L'Inter è su Manu Kone della Roma, centrocampista francese arrivato in giallorosso nella scorsa estate. I nerazzurri ci stanno provando seriamente e potrebbero anche avanzare un'offerta importante nelle prossime ore.

"L'offerta dell'Inter potrebbe essere di 40 mln di euro più 5 di bonus. La Roma ci sta ragionando perché non sono arrivate offerte così alte per giocatori come Svilar, Ndicka e Soule che potevano essere sul mercato. Di fronte a questa offerta, la Roma potrebbe fare delle riflessioni per poi accelerare sulle due operazioni in attacco volute da Gasperini. Un sacrificio per due operazioni di mercato in attacco, Sancho e Bailey"