Ebbene sì, sarà derby anche in finale di Supercoppa Italiana. Lunedì sera a Riyadh è in programma la partita tra Inter e Milan, che assegnerà il trofeo. I rossoneri hanno raggiunto i nerazzurri dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus di ieri.