Robert Lewandowski punta l’Inter e la sfida di San Siro. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, "dopo aver saltato la gara d’andata – valida per le semifinali di Champions League – causa infortunio, l’attaccante polacco potrebbe essere convocato per il ritorno.

Il giocatore del Barcellona, infatti, nella giornata di domani – domenica 4 maggio – dovrebbe tornare in gruppo per svolgere regolarmente la seduta dall’allenamento. Per Flick si tratterebbe sicuramente di un ritorno importantissimo e decisivo in vista della sfida contro i neroazzurri".