Sky / Milan-Inter, la scelta di Allegri: chi gioca tra Estupinan e Bartesaghi

Il countdown è iniziato: manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di Milano tra Milan e Inter. Questa sera a San Siro andrà in scena la stracittadina tra le due formazioni meneghine, un match che mette in palio non solo la supremazia cittadina ma che può cambiare gli equilibri in ottica Scudetto.
La decisione finale dell'allenatore del Milan in vista del derby in programma questa sera contro l'Inter a San Siro
A poche ore dalla gare, i due allenatori devono ancora sciogliere qualche dubbio di formazione e decidere i ventidue che partiranno dall'inizio, agli ordini dell'arbitro Doveri.
In casa Milan, come riferisce Sky Sport, l'allenatore Massimilano Allegri ha deciso chi schierare titolare a sinistra, nel ballottaggio tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan.
Sarà l'ecuadoregno ex Brighton a partire dal 1' e completare il reparto, con Bartesaghi - recuperato dopo l'infortunio accusato contro la Cremonese - che si accomoderà inizialmente in panchina.
