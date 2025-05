Sky – Lazio, si prova il doppio centravanti in vista dell’Inter: le news

La squadra biancoceleste, almeno in parte, presente questa sera all'evento per il 25esimo anniversario del secondo scudetto, quello che vinse anche Inzaghi

25 anni dal secondo scudetto. La Lazio festeggia questa sera con un evento ad hoc alla quale prenderà parte la squadra di Baroni e tanti ex biancocelesti che erano i protagonisti di quella formazione che nella stagione 1999-2000 vinse il titolo di campione della Serie A. C'era anche Simone Inzaghi in quella formazione. Non sarà a Roma questa sera perché da allenatore dell'Inter affronterà i biancocelesti domenica sera, alle 20.45, a San Siro.

Per la gara contro i nerazzurri l'attuale tecnico della squadra di Lotito dovrà ridisegnare la fascia sinistra, spiegano a Skysport. Assenti Pellegrini e Zaccagni, squalificati alla prossima. Al posto di Zaccagni dovrebbe giocare Pedro. Nuno Taveres è tornato ad allenarsi in gruppo ma difficilmente partirà dal primo minuto: giocherebbe perciò Marusic. La notizia è che Isaksen rischia di non esserci per un affaticamento muscolare e cambierebbero le scelte offensive. Doppio centravanti per la partita con l'Inter: Dia accanto a Castellanos.