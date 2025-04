Si è concluso il primo, vero allenamento dell'Inter per preparare la sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro il Cagliari

Si è concluso il primo, vero allenamento dell'Inter per preparare la sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro il Cagliari, con concentrazione ed entusiasmo dopo la fantastica vittoria in Champions League a Monaco di Baviera contro il Bayern.

Come riferisce Sky Sport, a parte i noti infortunati Dumfries e Zielinski, gli altri sono a disposizione di Simone Inzaghi. Nello specifico, Taremi ha svolto ancora lavoro personalizzato, ma propedeutico al rientro in gruppo, che dovrebbe avvenire domani e che, dunque, dovrebbe aumentare le sue probabilità di convocazione contro i sardi (al più tardi tornerà tra i convocati per il ritorno contro il Bayern Monaco).