Kristjan Asllani potrebbe essere nella formazione titolare domani per Inter-Genoa. Un po' a sorpresa, l'albanese è arrivato a insidiare Hakan Calhanoglu nella giornata di oggi, come raccontato anche da Fcinter1908.it. Simone Inzaghi scioglierà le riserve in maniera definitiva domani, però le chance dell'ex Empoli sono in salita.

Come mai potrebbe riposare a questo punto Calhanoglu? Lo spiega Matteo Barzaghi in collegamento con Sky Sport: "Asllani è in vantaggio su Calhanoglu in mezzo al campo per permettere a Calhanoglu di prendersela con calma, magari entrare dalla ripresa e avere un po' più di respiro in vista delle prossime gare". Il turco, rientrato dall'infortunio ormai da qualche settimana, non è ancora al meglio della condizione: Inzaghi potrebbe scegliere di non stressarlo troppo per averlo al 100% contro il Napoli.