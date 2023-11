SM – Inter, la probabile anti-Atalanta: un solo vero ballottaggio per Inzaghi

L'Inter va a caccia della quinta vittoria di fila in trasferta dopo aver fatto percorso netto (4 su 4 con 0 gol subiti) finora. Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa in ottica formazione, tenendo conto anche dell'impegno con il Salisburgo:

"Carlos Augusto, Darmian e De Vrij restano in corsa per una maglia ma sarà più facile vederli a Salisburgo mentre Dimarco, Pavard e Acerbi restano prime scelte per Bergamo. Il ballottaggio vero sembra essere quello tra Mkhitaryan e Frattesi, con l'armeno ancora favorito ma con l'ex Sassuolo che vuole avere le sue chance", commenta infatti Sport Mediaset. In attacco, invece, spazio a Thuram e Lautaro.