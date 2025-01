Non è banale, perché non capitava da un po'. Nell'Inter che ha battuto 3-1 l'Empoli ieri sera sono andati in gol sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram, come ai vecchi tempi. Questo un grande segnale, anche se "più per loro che per la squadra, visto che segniamo tanto a prescindere", come ha sottolineato ieri Farris in conferenza. Sul tema torna Sport Mediaset: