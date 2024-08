SM – Inter, piace Konate del Salisburgo: sondaggio per l’ivoriano

Una nuova pista per l'attacco dell'Inter si fa strada? Il nome rimbalza anche dal tg di Sport Mediaset, che a proposito del reparto avanzato nerazzurro spiega: "Piace Karim Konate, ivoriano del Salisburgo". Per il momento nulla di concreto, ma nome che può scalare le gerarchie di gradimento se si dovesse creare spazio in rosa.