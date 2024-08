SM – Inter, vicino il rinnovo di Dumfries: passi avanti in queste ore

"Ci siamo quasi per il rinnovo di Denzel Dumfries con l'Inter", assicurano da Sport Mediaset. L'olandese, rientrato da pochi giorni, dovrebbe quindi prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2025. "Passi avanti in questi giorni, sarà ancora una delle certezze dell'Inter, al netto di possibili assalti dello United che finora non ci sono stati". Antenne dritte, ma permane l'ottimismo: dovrebbe mancare poco prima della fumata bianca definitiva.