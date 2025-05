Come emerge dal video qui sotto, Inigo Martinez sputa chiaramente ad Acerbi, con tutta l'intenzione di colpirlo

Dopo il gol del 2-0 di Hakan Calhanoglu in Inter-Barcellona, è scoppiata una minirissa tra Francesco Acerbi e Inigo Martinez : al momento non era chiaro il motivo, ma il tutto era riconducibile ad uno sputo che il difensore spagnolo ha rivolto verso l'avversario mentre quest'ultimo esultava.

Nel post partita, Martinez ha confermato lo sputo, smentendo però il fatto che fosse rivolto ad Acerbi: "Non è successo niente, semplicemente Acerbi ha esultato gridandomi nell’orecchio e io ho reagito in modo istintivo, sbagliando. È stata una reazione inutile da parte mia ma in nessun momento gli ho sputato addosso. Lo sputo è finito a un metro di distanza. Altrimenti ovviamente sarei stato espulso".